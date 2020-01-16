На одной из станций бакинского метро произошло сильное задымление

На станции бакинского метро "Эльмляр Академиясы" произошло задымление.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, из-за густого дыма сработал даже SOS.

Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил, что не возгорание стало причиной дыма:

"Причин для беспокойства нет. Задымление произошло из-за сбоя в работе вентиляционной системы. В автоматический режим вентиляционной системы внесены изменения, и проблема решена".