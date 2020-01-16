https://news.day.az/society/1194610.html На одной из станций бакинского метро произошло сильное задымление
На одной из станций бакинского метро произошло сильное задымление
На станции бакинского метро "Эльмляр Академиясы" произошло задымление.
Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, из-за густого дыма сработал даже SOS.
Пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сообщил, что не возгорание стало причиной дыма:
"Причин для беспокойства нет. Задымление произошло из-за сбоя в работе вентиляционной системы. В автоматический режим вентиляционной системы внесены изменения, и проблема решена".
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