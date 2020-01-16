В известной сети супермаркетов в Баку изъяли 12 тонн непригодного к употреблению масла - ФОТО

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает реализовывать меры по защите прав потребителей.

Как сообщили в АПБА, сотрудники Агентства провели проверку супермаркета торговой сети ООО "Bizim Market", расположенного в Хатаинском районе Баку по адресу ул. Х.Мамедова, дом 1С, передает Day.Az.

В ходе проверки выяснилось, что сливочное масло марки "Белорусская Корова" продавалось на рынках с поддельным штрих-кодом. Штрих-код принадлежит торговой марке "Белая Корова", которую импортирует ООО "Foodini".

Лабораторный анализ образцов масла показал, что массовая доля жирных кислот не соответствовала требованиям нормативных документов и, что продукт был подделан.

Было принято решение приостановить и запретить продажу 12 тонн 575 килограммов продукции в 14 филиалах "Bizim Market". Указанная партия была изъята из оборота.