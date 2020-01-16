https://news.day.az/society/1194666.html Вниманию желающих досрочно окончить среднюю школу

Вниманию желающих досрочно окончить среднюю школу

Общество, 16 января 2020 17:38 503

Для одаренных учеников, желающих раньше окончить любой уровень общего образования, 17 января в Азербайджане будет проведен экзамен экстерном, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Управление образования города Баку.

Экзамен пройдет в 175-й средней школе столицы.

Экзаменационные задания будут состоять из 10 вопросов по каждому предмету в соответствии с программами дисциплин, и результаты будут оцениваться по 100-бальной шкале комиссией, созданной Управлением.

Успешно сдавшие тестовый экзамен будут приглашены на собеседование.

Отметим, что экзамен экстерном, организуемый для одаренных учеников, проводится на основании "Правил досрочного окончания начального, общего среднего и полного среднего уровней общего образования", утвержденных соответствующим приказом минобразования.

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