В одном из районов Баку завтра будут перебои в электроснабжении

Завтра в части Ясамальского района Баку, на пересечении улиц А. Шаига, Л.Толстого, Ч.Мустафаева, М.Алиева, А.Гараева, Шахбази, на определенное время будет приостановлено электроснабжение, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азеришыг".

Ограничение связано с работами по благоустройству и реконструкции, продолжающимися на территории, называемой "Советская", заменой устаревших подземных электрических кабелей.