Завтра в Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается туман, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако, вечером и ночью в отдельных местах возможны дожди, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных районах возможны осадки, в горных районах ожидается снег, временами туман, западный ветер днем в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 7-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.