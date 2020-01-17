Уснувший за рулем водитель грузовика спровоцировал аварию в Баку - ВИДЕО

ДТП на территории Гарадагского района Баку попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, грузовик врезался сзади в стоявший у края дороги микроавтобус Ford Transit, из которого выходил пассажир.

Несмотря на то, что другие полосы проезжей части были свободны, водитель грузового автомобиля не воспользовался ими. Не исключено, что водитель заснул за рулем.

В результате грузовик еще несколько метров протащил микроавтобус вперед по дороге.

Водитель ехавшей за ними фуры сумел в последний момент избежать столкновения.

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