https://news.day.az/society/1194944.html Уснувший за рулем водитель грузовика спровоцировал аварию в Баку - ВИДЕО

Уснувший за рулем водитель грузовика спровоцировал аварию в Баку - ВИДЕО

Общество, 17 января 2020 15:33 154

ДТП на территории Гарадагского района Баку попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, грузовик врезался сзади в стоявший у края дороги микроавтобус Ford Transit, из которого выходил пассажир.

Несмотря на то, что другие полосы проезжей части были свободны, водитель грузового автомобиля не воспользовался ими. Не исключено, что водитель заснул за рулем.

В результате грузовик еще несколько метров протащил микроавтобус вперед по дороге.

Водитель ехавшей за ними фуры сумел в последний момент избежать столкновения.

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