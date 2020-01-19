В Азербайджане ожидаются дожди и снег

20 января погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменно облачной, местами возможны кратковременные дожди которые прекратятся в утренние часы, днем, в основном без осадков, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых местах утром ожидается легкий туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью - 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются дожди, в горных районах снег. Ночью и днем в некоторых местах будет туман, в Лянкяране и Астаре, предположительно, сильный.

Днем в основном днем без осадков, ожидается северный ветер. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - от 5 до 10 градусов мороза , днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.