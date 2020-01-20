Скончалась известная азербайджанская журналистка
Заслуженная журналистка Азербайджана, президентский стипендиат Эльмира Алиева скончалась в возрасте 89 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после окончания факультета журналистики Московского государственного университета Эльмира Алиева по назначению работала в редакции газеты "Бакинский рабочий".
В 60-70 гг. прошлого века она была специальным корреспондентом газеты "Известия" по Азербайджану.
В 1987 году начала работу в "Азеринформ" (нынешний "Азертадж"). Здесь она занимала должности специального корреспондента при генеральном директоре, около 10 лет работала главным редактором главной информационной редакции на русском языке.
В 2010 году Э.Алиева вышла на пенсию, но продолжала активно сотрудничать с прессой.
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