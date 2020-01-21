Водители отвлеклись на телефон и устроили аварии - ВИДЕО

Произошедшие в Азербайджане дорожно-транспортные происшествия попали на камеру видеонаблюдения.

Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az предлагает вниманию видео трех аварий.

На первом запечатлен момент, когда водитель грузовика на въезде в туннель врезался в бордюр.

Второе видео показывает, как автобус таранит фонарный столб и, вылетев на обочину дороги, падает в овраг.

В результате третьего ДТП микроавтобус врезался в стену.

Все эти аварии объединяет одна причина: внимание водителей было отвлечено на мобильный телефон.

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