В центре Баку горит университет - ВИДЕО

В Баку произошел пожар в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Demokrat.Az, об этом сообщается на странице "Azərbaycan Universitetləri".

К тушению пожара были привлечены бригады МЧС.