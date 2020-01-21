https://news.day.az/society/1195926.html В центре Баку горит университет - ВИДЕО
В центре Баку горит университет - ВИДЕО
В Баку произошел пожар в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Demokrat.Az, об этом сообщается на странице "Azərbaycan Universitetləri".
К тушению пожара были привлечены бригады МЧС.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре