https://news.day.az/society/1195981.html В Гаджигабуле сбитого пешехода переехало несколько автомобилей
В Гаджигабуле сбитого пешехода переехало несколько автомобилей
В Гаджигабуле автомобиль сбил пешехода
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло накануне около 21:00 на участке автомагистрали Баку-Газах между селами Гарасу и Падар.
Грузовой автомобиль марки Ford сбил перебегавшего дорогу неизвестного мужчину.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сообщается, что сбитого пешехода переехало несколько автомобилей.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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