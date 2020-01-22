23-25 ​​января 2020 года в Баку пройдет конференция "Баку - Москва: диалог культур" при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на сайт Минкультуры.

В мероприятии примут участие правительственные чиновники, министры, видные лидеры и бизнесмены, деятели культуры, образования и науки, а также представители СМИ обеих стран.