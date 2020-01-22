https://news.day.az/society/1196087.html Завтра в Баку ожидается ветреная погода

Завтра в Баку ожидается ветреная погода

Общество, 22 января 2020 13:49 120

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, сильный юго-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 0-3, днем - 7-12 градусов тепла, в Баку ночью - 1-3, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, на горных территориях ожидается снег. Ночью и утром туман, порывистый юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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