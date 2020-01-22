В Баку сократилось число тяжких преступлений

В 2019 году на территории году Баку органами прокуратуры и полиции зарегистрировано 11,176 тысячи происшествий.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем оперативном совещании по итогам 2019 года сказал прокурор города Баку Ильгар Аббасов.

"В 2018 году в Баку было зарегистрировано 11, 813 тысячи происшествий. По сравнению с 2018 годом в прошлом году зарегистрировано на 637 или на 5,4 процента меньше происшествий. Количество тяжких и особо тяжких преступных деяний сократилось на 30 или 2,3 процента - всего 1278 криминальных эпизодов", - сказал Аббасов.

По его словам, из 66 случаев умышленного убийства в 2019 году все, за исключением одного, а также 26 попыток умышленного убийства были раскрыты.

По сравнению с 2018 годом, в прошлом году зарегистрировано на три факта разбоя меньше - 73 эпизода, из них восемь остались нераскрытыми.

Количество ДТП со смертельным исходом также сократилось на шесть по сравнению с 2018 годом, и составило 206, два из которых не были раскрыты, добавил прокурор.