В части Абшеронского района газа не будет

На основании программы, составленной в рамках работ по благоустройству Баку и пригородов столицы, ПО "Азеригаз" переносит газопроводы, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Объединения.

Так, сегодня на правой стороне автотрассы Баку-Сумгайыт, в связи с расширением дороги рядом с экологическим постом, газопровод среднего давления будет перенесен на безопасную территорию.

Поэтому сегодня с 10:00 у группы абонентов жилого массива "Мехколонна", села Хырдалан Абшеронского района будут ограничения в газоснабжении.

По завершению работ газоснабжение будет восстановлено.