https://news.day.az/society/1196328.html В части Абшеронского района газа не будет
В части Абшеронского района газа не будет
На основании программы, составленной в рамках работ по благоустройству Баку и пригородов столицы, ПО "Азеригаз" переносит газопроводы, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Объединения.
Так, сегодня на правой стороне автотрассы Баку-Сумгайыт, в связи с расширением дороги рядом с экологическим постом, газопровод среднего давления будет перенесен на безопасную территорию.
Поэтому сегодня с 10:00 у группы абонентов жилого массива "Мехколонна", села Хырдалан Абшеронского района будут ограничения в газоснабжении.
По завершению работ газоснабжение будет восстановлено.
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