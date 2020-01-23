В Баку ожидается мокрый снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами будут осадки, вечером ожидается мокрый снег, сильный северо-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем 1-4 градуса тепла, вечером около 0 градусов.

Атмосферное давление повысится с 758 до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами осадки, в горных и предгорных территориях ожидается снегопад, в отдельных местах сильный. Ночью и утром туман, порывистый западный ветер.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 0 - -4 градуса.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра, осадки и резкий спад температуры, что неблагоприятно для метеозависимых людей.