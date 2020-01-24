Установлена личность женщины, якобы похищающей детей в Баку

Распространившаяся информация о похищении детей в одной из школ в Сабунчинском районе Баку беспочвенна и не нашла подтверждения.

Об этом АПА сообщил начальник пресс-службы ГУПБ, майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az. Он сказал, что сотрудники Главного управления полиции города Баку и Управления полиции Сабунчинского района установили личность Рейхан Сафаровой (1965 г.р.) - женщины на фото, и привели ее в Управление полиции.

В результате расследования стало известно, что женщина живет на съемной квартире на данной территории, ранее не была судима, ведет тихий образ жизни: "Доводим до сведения, что эта информация нами опровергнута, написана безосновательно без уточнения в органах полиции, утверждения являются дезинформацией и носят провокационный характер".

Отметим, что через приложение Whatsapp было распространено фото женщины якобы похищающей детей в Баку. По утверждению пользователей соцсетей, женщина в возрасте 45-50 лет подошла к детям во дворе столичной средней школы №96 имени Ильгара Алиева и попыталась похитить их путем обмана. Сообщается, что находившиеся на территории родители помешали ей сделать это.