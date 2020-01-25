https://news.day.az/society/1196945.html В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с внедрением ОМС

В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с внедрением ОМС

Общество, 25 января 2020 09:18 435

В Кабинете Министров под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось совещание.

Как передает Day.Az, на совещании были обсуждены задачи, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым в связи с применением обязательного страхования (ОМС).

Выступивший премьер-министр Али Асадов отметил, что на совещании, проведенном 13 января 2020 года, Президент Ильхам Алиев дал поручение по проведению серьезной просветительской работы в связи со страхованием имущества и приведению вопроса страхования имущества в соответствии с современными стандартами. Было доведено до внимания, что наряду с просвещением должна проводиться и маркетинговая работа, необходимо принятие соответствующих мер для заинтересованности граждан в страховании имущества. Страхование имущества отвечает интересам граждан. Застраховав в обязательном порядке недвижимое имущество, граждане сведут к минимуму риски в чрезвычайных ситуациях.

Отметив формирование законодательной базы в связи с обязательным страхованием, премьер-министр сказал, что глава государства отдает предпочтение осуществлению страхования имущества в рамках взаимных интересов граждан и страховых компаний. В этом вопросе важным фактором является просвещение.

Председатель Центрального банка Эльман Рустамов выступил с презентацией "Страховой рынок в Азербайджане: стратегический взгляд". Отметив три главные социально-экономические роли страхования, Рустамов сказал, что сюда входят экономическая безопасность населения и бизнеса, обеспечение социальной защиты населения и экономики долговременными инвестиционными источниками.

Исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов проинформировал о работе, проводимой на страховом рынке. Он сообщил, что подготовлены специальные ролики для просвещения населения, распространяемые в печати и социальных сетях. Исполнительный директор подчеркнул важность охвата просветительскими мерами и учебных заведений, отметил, что меры будут предприняты и в этой сфере. Говоря о страховании автомобилей и имущества, Ахмедов подчеркнул, что на повестке дня находится использование инновационных систем.

Говоря о работе, проводимой в сфере применения аграрного страхования в нашей стране, и предстоящих задачах, министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что реформы, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году, охватили и аграрное страхование. В стране возникла необходимость применения нового механизма аграрного страхования для обеспечения устойчивости аграрной сферы, изучен опыт стран, обладающих успешным механизмом страхования сельского хозяйства. Подготовлен проект законодательства для применения самой успешной модели, в прошлом году принят Закон "Об аграрном страховании", учрежден Фонд аграрного страхования. Согласно новой системе будет использоваться модель сотрудничества государство-частный сектор, регулируемая некоммерческими принципами и обеспечивающая участие частного сектора. Министр отметил, что планируется представление широкой потребительской массе первого продукта аграрного страхования до конца 2020 года.

Затем состоялась презентация министерства сельского хозяйства "Применение аграрного страхования".

Министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что страхование имущества должно относиться и к государственному имуществу, здесь есть большие возможности. Он также сказал, что необходим поиск путей для повышения взаимного доверия граждан и страховых компаний, большей заинтересованности граждан в этом деле.

Министр финансов Самир Шарифов отметил, что за последние 10 лет для помощи гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий потрачены государственные средства в размере 970 миллионов манатов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что есть необходимость внесения соответствующих поправок в законодательство.

Заместитель министра юстиции Азер Джафаров сказал, что они готовы непосредственно участвовать во всех процессах, необходимых в законодательной сфере.

Выступившие на совещании руководитель "Службы ASAN" Ульви Мехтиев, заместитель МЧС Рафаэль Мирзоев и другие говорили о проводимой работе и поставленных задачах.

Подведя итог совещания, премьер-министр Али Асадов отметил важность ускорения работы, предусмотренной в "Плане мероприятий по развитию страхового сектора в 2019-2021 годах", утвержденном Кабмином 21 мая 2019 года, и представления регулярного отчета в связи с этим. Он сказал, что выполнение постановлений, принятых в сфере аграрного страхования, должно всегда находиться в центре внимания, ускорена работа в этой сфере.

Премьер-министр Али Асадов дал поручения руководителям соответствующих структур по успешному выполнению поставленных задач, сообщил, что через 3 месяца будут вновь обсуждены результаты проделанной работы.

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