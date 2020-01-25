https://news.day.az/society/1196949.html Среди жертв землетрясения в Турции нет азербайджанцев - Посольство
Среди жертв землетрясения в Турции нет азербайджанцев - Посольство
Информации о наличии азербайджанцев среди жертв землетрясения в Турции не поступало.
Об этом сказали Trend в посольстве Азербайджана в Турции, передает Day.Az.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.
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