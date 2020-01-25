Страшная авария в Баку, автомобили упали с моста - много пострадавших

В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в поселке Маштага Сабунчинского района.

По причине обледенения дороги на мосту в селе Маштага пассажирский автобус № 107 столкнулся с автомобилями "Mitsubishi-Pajero" и "ВАЗ 2107". В результате столкновения пассажирский автобус и "Mitsubishi-Pajero" упали с моста.

7 пострадавших доставлены в городскую клиническую больницу № 3.

По факту ведется расследование.