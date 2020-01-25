https://news.day.az/society/1196959.html Страшная авария в Баку, автомобили упали с моста - много пострадавших
Страшная авария в Баку, автомобили упали с моста - много пострадавших
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в поселке Маштага Сабунчинского района.
По причине обледенения дороги на мосту в селе Маштага пассажирский автобус № 107 столкнулся с автомобилями "Mitsubishi-Pajero" и "ВАЗ 2107". В результате столкновения пассажирский автобус и "Mitsubishi-Pajero" упали с моста.
7 пострадавших доставлены в городскую клиническую больницу № 3.
По факту ведется расследование.
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