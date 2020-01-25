Установлены личности пострадавших в тяжелом ДТП в Баку

В связи с ДТП, произошедшим на территории Сабунчинского района Баку, Главное управление Государственной дорожной полиции распространило информацию.

Как сообщили в Управлении, 25.01.2020-го года около 7:00 на автомобильной дороге Забрат-Маштага автобус марки Daewoo (90-JL-290), функционирующий по маршруту №107 и управляемый Джахангировым Эльгюном Отелло оглу, столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2107" (10-MR-819), за рулем которого находился Гулиев Абиль Забиль оглу.

В результате аварии пострадали водитель автобуса и пассажиры: Керимова Айтен Афеледдин гызы (1970г.р), Мамедова Фидан Расим гызы (1996г.р), Балакишиева Мюхбаре Джума гызы (1961г.р), Мамедов Али Расим оглу (1993г.р), Гасанов Эльшан Мамед оглу (1996г.р) и Рустамзаде Мурад Ильгар оглу (1991г.р).

Пострадавшие доставлены в городскую клиническую больницу № 3.

По факту ведется следствие.