Завтра в Баку ожидается 9 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на национальный департамент гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, в основном без осадков, местами туман. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северный. Температура воздуха ночью от -1 до +2, днем 7- 10 градусов тепла, в Баку ночью 0-2 градуса, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром туман, ветер западный. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.