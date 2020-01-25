Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина

Кабинет Министров принял постановление о придании Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" статуса национального заповедника.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Государственному агентству по туризму поручено совместно с Министерством финансов решить вопросы, вытекающие из этого постановления.

Отметим, что Кабинет Министров принял такое постановление с целью обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об охране исторической части города Шеки" от 19 января 2016 года.