https://news.day.az/society/1197133.html Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина
Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина
Кабинет Министров принял постановление о придании Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" статуса национального заповедника.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Государственному агентству по туризму поручено совместно с Министерством финансов решить вопросы, вытекающие из этого постановления.
Отметим, что Кабинет Министров принял такое постановление с целью обеспечения исполнения распоряжения президента Азербайджанской Республики "Об охране исторической части города Шеки" от 19 января 2016 года.
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