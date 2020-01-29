https://news.day.az/society/1198149.html Как уберечься от коронавируса? - ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Как уберечься от коронавируса? - ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Минздрав Азербайджана и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию дали рекомендации в связи с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав.
Рекомендации представлены ниже:
- Чтобы уберечь себя и других от заболевания, после кашля и чихания, ухода за больными, до и после приготовления пищи, после посещения туалета, работы с животными и отходами животных следует мыть руки с мылом.
- Кашляя и чихая, прикрывайте рот и нос салфеткой, рукавом или рукой.
- Выкидывайте салфетки в закрытые мусорные баки после использования.
- Мойте руки при уходе за больными.
- Избегайте незащищенного контакта с больными людьми (касаясь их глаз, носа или рта) и домашними или дикими животными.
- Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и готовой пищи. Мойте руки после контакта с сырой и вареной пищей.
- Нельзя употреблять в пищу мясо больных или мертвых животных.
- Мясо и мясопродукты считаются безопасными для употребления в пищу, если приготовлены основательно и с соблюдением правил.
- После контакта с животными и продукцией животного происхождения мойте руки с мылом.
- Воздержитесь от контакта с больными животными и протухшим мясом, бездомными животными, не прикасайтесь к мусору на рынке.
- Как минимум раз в день дезинфицируйте оборудование и свое рабочее место.
- При работе с животными и продукцией животного происхождения надевайте защитный халат, перчатки и защитную маску.
- После работы снимайте защитную одежду, промывайте ее и оставляйте на рабочем месте.
- Оберегайте членов своей семьи от воздействия загрязненной одежды и обуви, уменьшая тем самым риск инфекции коронавирусом.
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