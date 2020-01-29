Выяснилось, что 16-летняя девочка, скончавшаяся спустя несколько дней после свадьбы в Масаллы, была убита.

Об этом сообщили Trend в Масаллинской районной прокуратуре, передает Day.Az.

В связи со смертью Фатимы Гамбаровой 2003 г.р. в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.

Расследования по факту продолжаются.