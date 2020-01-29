https://news.day.az/society/1198226.html 16-летняя жительница Масаллы была убита спустя несколько дней после свадьбы
16-летняя жительница Масаллы была убита спустя несколько дней после свадьбы
Выяснилось, что 16-летняя девочка, скончавшаяся спустя несколько дней после свадьбы в Масаллы, была убита.
Об этом сообщили Trend в Масаллинской районной прокуратуре, передает Day.Az.
В связи со смертью Фатимы Гамбаровой 2003 г.р. в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.
Расследования по факту продолжаются.
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