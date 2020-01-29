Задержан муж убитой в Масаллы девушки
По факту поступления 29 января примерно в 11 часов тела жительницы села Хошчобанлы Фатимы Гамбаровой (2003 г.р.) с признаками насилия в центральную районную больницу место происшествия было осмотрено сотрудниками полиции и прокуратуры.
Как передает Day.Az, в совместном сообщении пресс-служб Министерства внутренних дел (МВД) и Генеральной прокуратуры говорится, что при обследовании тела Ф.Гамбаровой с участием судебно-медицинского эксперта на нем были обнаружены травмы в области шеи и на спине.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.
В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Масаллинского района, было установлено, что Ф.Гамбарову задушил на почве личных взаимоотношений ее муж, житель села Хошчобанлы Иман Мамедов (2001 г.р.).
И.Мамедов был задержан по подозрению в совершении данного преступления и в ходе допроса с участием адвоката признался в содеянном.
Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.
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