По факту поступления 29 января примерно в 11 часов тела жительницы села Хошчобанлы Фатимы Гамбаровой (2003 г.р.) с признаками насилия в центральную районную больницу место происшествия было осмотрено сотрудниками полиции и прокуратуры.



Как передает Day.Az, в совместном сообщении пресс-служб Министерства внутренних дел (МВД) и Генеральной прокуратуры говорится, что при обследовании тела Ф.Гамбаровой с участием судебно-медицинского эксперта на нем были обнаружены травмы в области шеи и на спине.



По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.



В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Масаллинского района, было установлено, что Ф.Гамбарову задушил на почве личных взаимоотношений ее муж, житель села Хошчобанлы Иман Мамедов (2001 г.р.).



И.Мамедов был задержан по подозрению в совершении данного преступления и в ходе допроса с участием адвоката признался в содеянном.



Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.