Если вам когда-нибудь приходилось искать человека, который смог бы передать посылку из другой страны или в другую страну, то вы знаете, какая это сложная задача. Особенно, когда дело касается лекарств или документов, ваши нервы бывают на пределе.

Двое молодых бакинцев Эркин Эфендиев и Максим Орловский столкнулись с этой проблемой на себе - и не просто нашли выход из ситуации, а решили помочь всем, кто переживает такие же трудности. Друзья запустили необычный социальный проект - общественную группу с говорящим названием "Привези - Получи, Envia - Recoje, Send - Receive".

"Вот уже несколько лет мы живем в Барселоне и однажды срочно понадобилось доставить из Баку некоторые документы. Курьерские службы - это быстро, но очень дорого, а обычной почтой отправлять важные бумаги - слишком рискованно. Стали искать друзей, знакомых и их знакомых, кому было бы, что называется, по пути - и удача нам улыбнулась", - сказал Day.Az Эфендиев.

В Испании наши соотечественники занимались туристическим бизнесом - открыли небольшое агентство, принимали туристов из самых разных стран, устраивали для них экскурсии и мероприятия. Мы быстро поняли, что не одиноки в своей проблеме, говорит Эркин. Решение вопроса пришло на ум само собой.

"Мы несколько лет работали в сфере туризма и собрали огромную базу данных знакомых по всему миру: клиентов, агентов, коллег, которые теперь могут помочь огромному количеству людей в группе и передавать посылки бесплатно. В группе много тех, кто часто или не очень путешествуют и готовы помочь другим ради "плюсиков в карму". У нас же, на самом деле, всегда есть немного свободного места в багаже, и взять с собой документы, лекарства или подарочек для близких никого не затруднит", - сказал Эфендиев.

Уникальность проекта в том, что его участники живут и работают в десятках стран по всему миру. По словам создателей группы, аналогичных проектов очень много, но чаще всего их участники - жители одной, максимум, двух стран.

"В конечном итоге хорошая идея разбивается об очень ограниченный набор маршрутов. У нас получилось сломать этот тренд: наши участники постоянно живут в самых разных странах. В отличие от других похожих проектов ваши шансы на успех с нами намного выше. Благодаря своему опыту и огромной базе контактов по всему миру удалось построить очень широкую сеть, которая продолжает расти", - говорит Эркин Эфендиев.

Эркин и Максим в беседе с нашим сайтом отметили, что в дальнейшем планируют запустить сайт и приложение, чтобы передавать и получать посылки стало еще удобнее. "Что касается стоимости услуг, то участники обговаривают ее между собой", - добавили основатели проекта.

Созданная нашими соотечественниками группа уже приобрела большую популярность и на данный момент насчитывает около 1500 участников из разных уголков нашей планеты. Участники уже активно пользуются новым необычным сервисом, получают и отправляют необходимые посылки из других стран.

Н. Гасымова