https://news.day.az/society/1198394.html Азербайджан получил председательство в еще одной международной организации
Азербайджан получил председательство в еще одной международной организации
Председательство в Научном совете Международной тюркской академии перешло к Азербайджану.
Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на третьем заседании Научного совета Международной тюркской академии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что в рамках платформы сотрудничества тюркоязычных государств в Баку проходит третье заседание Научного совета Международной тюркской академии: "По уставу Академии, руководство Научным советом каждый год поручается одной стране. В прошлом году Совет возглавлял Кыргызстан".
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