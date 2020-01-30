Председательство в Научном совете Международной тюркской академии перешло к Азербайджану.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на третьем заседании Научного совета Международной тюркской академии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что в рамках платформы сотрудничества тюркоязычных государств в Баку проходит третье заседание Научного совета Международной тюркской академии: "По уставу Академии, руководство Научным советом каждый год поручается одной стране. В прошлом году Совет возглавлял Кыргызстан".