На станциях Бакинского метрополитена укладываются тактильные плитки.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь закрытого акционерного общества (ЗАО) "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, на платформах станций указанные плитки укладываются параллельно линии границы перрона.

"Эти плитки в основном предназначены для людей с нарушениями зрения. Они играют роль как ограничивающих линий, так и полос движения для пассажиров с нарушениями зрения", - отметил Мамедов.

Он также сказал, что данные полосы будут установлены на всех капитально отремонтированных станциях от входа до платформы.

"На станции метро Кероглу проложена "желтая полоса" для людей с нарушениями зрения. В настоящее время принимаются меры по укладке тактильных плиток и на других станциях Бакинского метрополитена", - добавил Бахтияр Мамедов.

Отметим, что в настоящее время в составе Бакинского метрополитена имеется 25 станций, одно электродепо и три линии, общей протяженностью 36,6 километра. Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", в будущем метрополитен будет состоять из 76 станций, 6 электродепо и 5 линий (три существующие - Зеленая, Красная и Фиолетовая ветки, и две дополнительные - Голубая и Желтая), протяженностью 119,1 километра. То есть, в перспективе предстоит строительство 51 станции и двух новых линий метро, протяженностью 84,3 километра.