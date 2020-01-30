29 января около 23:00 в Саатлы произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, автомобиль марки "Jeep-Wrangler", управляемый жителем Баку Джавидом Багировым, врезался в автомобиль марки "Fiat-Doblo", принадлежащий Саатлинскому РУП.

В результате четверо пострадавших полицейских были доставлены в больницу МВД им. А.Гейдарова с травмами различной степени тяжести.

Расследование показало, что водитель "Jeep-Wrangler" находился в состоянии алкогольного опьянения.