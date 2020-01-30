https://news.day.az/society/1198441.html В Саатлы произошло тяжелое ДТП, пострадали полицейские
В Саатлы произошло тяжелое ДТП, пострадали полицейские
29 января около 23:00 в Саатлы произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, автомобиль марки "Jeep-Wrangler", управляемый жителем Баку Джавидом Багировым, врезался в автомобиль марки "Fiat-Doblo", принадлежащий Саатлинскому РУП.
В результате четверо пострадавших полицейских были доставлены в больницу МВД им. А.Гейдарова с травмами различной степени тяжести.
Расследование показало, что водитель "Jeep-Wrangler" находился в состоянии алкогольного опьянения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре