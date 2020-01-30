По желанию азербайджанской стороны проживающие в Китае азербайджанцы будут эвакуированы вместе с гражданами Турции.

Об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в связи с распространенным в Китае коронавирусом оттуда будут эвакуированы 35 граждан Турции.

"Государство планирует отправить за ними самолет. По имеющейся у нас информации, проживающие там 6-7 граждан Азербайджана будут привезены в страну вместе с турецкими гражданами. После этого будут приняты все необходимые меры", - сказал Эркан Озорал.

Отметим, что коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, ОАЭ и других странах. В Сингапуре, Гонконге и Австралии также зафиксированы подобные факты.