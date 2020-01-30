В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северным ветром, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 3-6, днем 11-15, в Баку ночью 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 759 до 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных местах будет дождливо, в горных территориях ожидается снег. Ночью и утром туман, порывистый западный ветер.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 3-8 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятные для метеозависмых людей.