Союз свободных профсоюзов Национальной академии наук (НАНА) Азербайджана проведут просветительские и профилактические меры в свете борьбы с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на АН.

В Академии даны поручения по проведению соответствующих профилактических мер.

"Профсоюзы управлений, предприятий и учреждений НАНА проводят в коллективах просветительские и профилактические работы путем привлечения к процессу сотрудников санэпидстанций, врачей различных профилей и специалистов других соответствующих органов", - сообщили в Академии.