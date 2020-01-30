https://news.day.az/society/1198501.html Академия наук Азербайджана примкнула к борьбе с коронавирусом
Академия наук Азербайджана примкнула к борьбе с коронавирусом
Союз свободных профсоюзов Национальной академии наук (НАНА) Азербайджана проведут просветительские и профилактические меры в свете борьбы с коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на АН.
В Академии даны поручения по проведению соответствующих профилактических мер.
"Профсоюзы управлений, предприятий и учреждений НАНА проводят в коллективах просветительские и профилактические работы путем привлечения к процессу сотрудников санэпидстанций, врачей различных профилей и специалистов других соответствующих органов", - сообщили в Академии.
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