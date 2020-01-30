Главврачи (директора) больниц, включенных в категорию 2A в системе обязательного медицинского страхования в Азербайджане, будут получать надбавку к зарплате в размере 6000 манатов. А главврачи больниц, входящих в категорию 2B, будут получать надбавку к зарплате в размере 70% от 6000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом сообщил координатор отдела бюджетного планирования и отчетности Госагентства обязательного медицинского страхования Насими Нуриев.

По его словам, в больницах предусмотрены должности двух заместителей директора: "Их зарплата зависит от зарплаты главного врача. Заместители директора больниц категории "А" будут получать надбавку к зарплате в размере 50 % от надбавки главврача, то есть 3000 манатов. Аналогичным образом, заведующий отделением больницы категории "А" будет получать зарплату в 1500 манатов, заместитель заведующего - 1125 манатов, а другие немедицинские работники - 450 манатов".

С конца этого месяца в регионах, где будут реализовываться пилотные проекты, будут начисляться соответствующие зарплаты в больницах в соответствии с категориями.