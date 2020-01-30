https://news.day.az/society/1198634.html Трагедия в Азербайджане, погибла женщина
Трагедия в Азербайджане, погибла женщина
В городе Ширван 2 человека отравились угарным газом.
Как передает АПА, в Ширванскую городскую больницу в тяжелом состоянии поступили 42-летний Асим Сулейманов и его супруга.
Несмотря на усилия врачей спасти мужчину не удалось.
Женщина помещена в реанимацию.
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