В городе Ширван 2 человека отравились угарным газом.

Как передает АПА, в Ширванскую городскую больницу в тяжелом состоянии поступили 42-летний Асим Сулейманов и его супруга.

Несмотря на усилия врачей спасти мужчину не удалось.

Женщина помещена в реанимацию. 