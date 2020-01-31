https://news.day.az/society/1198713.html В Баку полицейские спасли молодого человека от смерти
В Баку полицейские спасли молодого человека от смерти
В Хатаинском районе Баку сотрудники полиции спасли гражданина, которому стало плохо.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, состояние молодого человека ухудшилось на улице Узеира Гаджибекова, он потерял сознание и упал на землю.
Проходившие мимо граждане, а также сотрудники полиции оказали ему первую медицинскую помощь.
Затем сотрудники полиции доставили пострадавшего в Больницу нефтяников на автомобиле дорожной полиции (996 YP 436).
После вмешательства врачей молодой человек пришел в себя.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре