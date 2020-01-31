Дом азербайджанского журналиста Илькина Вагифоглу обокрали, а на месте украденных вещей оставили связанных вместе мертвых петуха и курицу.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел 26 января, на складе частного дома в Хырдалане.

В заявлении И.Вагифоглу сообщил, что лицо или лица, совершившие кражу, украли со склада предметы на 5000 манатов:

"Полиция поручила нам составить список и цену похищенных предметов. Когда начали выяснять, что пропало, то обнаружили в нижней части шкафа связанных вместе полотенцем и убитых курицу и петуха. Они были обезглавлены и не принадлежали нам. А на следующее утро кто-то обезглавил нашу курицу и бросил около ворот. Мы сообщили полиции об этих двух инцидентах, было возбуждено уголовное дело. Но это нечто иное, чем кража со взломом. Мне и моей семье угрожают, но я не знаю кто. Я прошу руководство МВД взять этот вопрос под контроль и серьезно расследовать его".