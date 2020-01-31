Важным приоритетом посольства является поиск путей совместной работы между учебными заведениями США и Азербайджана, налаживание общения между народами.

Об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил на церемонии подписания соглашения по программе двойного диплома между Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГПУ) и Университетом Джорджа Вашингтона (США), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, проявлением этого является подписание соглашения по двойному диплому: "Уверены, что умение общаться на английском языке - один из путей становления настоящего гражданина глобализированного мира. Поэтому мы считаем совершенствование обучения на английском языке одной из главных целей".

Посол отметил, что АГПУ является одним из достойных партнеров для достижения этой цели: "Уверены, что наши специалисты по английскому языку смогут оказать свою помощь в ускорении развития данного процесса. Подготовка магистров в рамках этой программы - также важное событие для всех нас. Это мероприятие является наглядным примером инвестирования в самый важный ресурс Азербайджана - человеческий ресурс".