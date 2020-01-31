По результатам мониторинга, проведенного специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов, начиная с сегодняшней ночи, концентрация пыли в воздухе на территории Азербайджана превысило норму и в настоящее время превышает санитарную норму в 2,4 раза.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минэкологии.

"Это связано с тем, что в последние два дня юго-западные воздушные потоки принесли на территорию страны пыльный туман из Ирана, Ирака и Аравийского полуострова. Предположительно, пыльный туман будет наблюдаться в течение сегодняшнего дня. В результате смены юго-западного ветра на северо-западный вечером количество пыли снизится и приблизится к норме" - отметили в структуре.