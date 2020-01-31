Сегодня в течение дня временно будет приостановлена подача воды в 26-м квартале и на территории называемой "Птицеводческий массив" города Хырдалан Абшеронского района, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Ограничение в подаче воды связано с подключением нового водопровода к сети и отключением старых линий.