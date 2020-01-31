https://news.day.az/society/1198754.html В части Хырдалана будут перебои в подаче воды
В части Хырдалана будут перебои в подаче воды
Сегодня в течение дня временно будет приостановлена подача воды в 26-м квартале и на территории называемой "Птицеводческий массив" города Хырдалан Абшеронского района, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Ограничение в подаче воды связано с подключением нового водопровода к сети и отключением старых линий.
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