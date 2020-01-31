https://news.day.az/society/1198782.html В Баку пройдут тренинги для школьных психологов и завучей
В Баку пройдут тренинги для школьных психологов и завучей
Для психологов и завучей по организационной работе бакинских школ будут проведены тренинги.
Об этом сказал начальник Управления образования Баку Рашад Тагиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Для правильной организации и повышения эффективности психологической службы в образовательных учреждениях с февраля при организации Управления образования по городу Баку будут проводиться тренинги для психологов и завучей школ", - сказал он.
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