Для психологов и завучей по организационной работе бакинских школ будут проведены тренинги.

Об этом сказал начальник Управления образования Баку Рашад Тагиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для правильной организации и повышения эффективности психологической службы в образовательных учреждениях с февраля при организации Управления образования по городу Баку будут проводиться тренинги для психологов и завучей школ", - сказал он.