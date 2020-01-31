В связи с ремонтными работами ограничено до завтрашнего дня движение транспорта на улице Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе Баку.

Об это сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

"Агентство приносит извинения гражданам за возможные неудобства и рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные пути в соответствии с направлениями движения", - говорится в сообщении.