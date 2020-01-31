https://news.day.az/society/1198791.html В Баку ограничено движение транспорта на одной из улиц
В Баку ограничено движение транспорта на одной из улиц
В связи с ремонтными работами ограничено до завтрашнего дня движение транспорта на улице Ингилаба Исмаилова в Хатаинском районе Баку.
Об это сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
"Агентство приносит извинения гражданам за возможные неудобства и рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные пути в соответствии с направлениями движения", - говорится в сообщении.
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