Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был создан в 1885 году Карлом Бенцом. Всего за 135 лет количество автомобилей на нашей планете превысило 1 млрд машин. Согласно прогнозам, уже к 2035 году мировой автопарк достигнет 2 млрд, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.

Автомобильный парк в нашей стране, также как и во всем мире, с каждым годом растет, что неизбежно приводит к росту автомобилизации населения.

С января 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Азербайджана, предусматривающие рост акцизов на импортируемые в страну автомобили. В частности, в среднем на треть повышены акцизы на импорт легковых автомобилей, однако конечная сумма пошлин зависит от объема двигателя.

Более того, на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Государственного таможенного комитета за первые десять месяцев 2019 года, председатель ГТК Сафар Мехтиев отметил, что планируется повышение акцизов на ввоз автомобилей, срок эксплуатации которых превышает семь лет.

На фоне недавнего роста акцизов на импорт автомобилей и, учитывая тот факт, что в Азербайджан, в основном, ввозятся "подержанные" автомобили, которым больше семи лет, вопрос покупки "железного коня" для граждан Азербайджана приобрел еще большую актуальность.

В последнее время "автомобильным донором" Азербайджана стала соседняя Грузия, куда отправляются граждане Азербайджана в поисках подходящей по критерию "цена-качество" машины.

Согласно опросам, среднестатистический гражданин Азербайджана может потратить на покупку автомобиля 10-15 тысяч манатов.

Учитывая финансовые возможности потенциальных покупателей, цены на топливо, условия на дорогах страны, возможности быстро и недорого отремонтировать своего "железного друга", baku.ws изучил автомобильный рынок Грузии и предлагает читателям наиболее приемлемые машины в этой ценовой категории (с учетом "растаможки"):

1. Hyundai Elantra - 9-13.5 тысяч манатов

- 2011-2015 года выпуска,

- 1.8 л., бензиновый,

- 60-120 тыс. км пробег,

- стоимость автомобиля в Грузии - 7.5 - 11 тыс. манатов

- стоимость "растаможки" - 1400 - 2100 манатов

2. Toyota Prius - 8.5-12.5 тысяч манатов

- 2006-2011 года выпуска,

- 1.5 л, 1.8 л., гибридный,

- 120-250 тыс. км пробег,

- стоимость автомобиля в Грузии - 7 - 10.5 тыс. манатов,

- стоимость "растаможки" - 1400 - 2100 манатов

3. Mercedes-Benz E-класс - 9.5-13.5 тысяч манатов

- 2001 - 2006 года выпуска,

- 2.0, 2.7,3.2,3.5 л., бензиновый; 2.0, 2.2 л. дизельный,

- 150 - 500 тыс. км пробег,

- стоимость автомобиля в Грузии - 8 - 11 тыс. манатов,

- стоимость "растаможки" - 1600 - 2300 манатов

4. Hyundai Sonata - 8.5-12.5 тысяч манатов

- 2010 - 2014 года выпуска,

- 2.0, 2.4 л., бензиновый,

- 60 - 200 тыс. км пробег,

- стоимость автомобиля в Грузии - 7 - 10.5 тыс. манатов,

- стоимость "растаможки" - 1400 - 2100 манатов

5. Toyota Camry - XV40 - 10-13.5 тысяч манатов

- 2006 - 2009 года выпуска,

- 2.4, 3.5 л., бензиновый; 2.4 л., гибридный,

- 100 - 250 тыс. км пробег,

- стоимость автомобиля в Грузии - 8.5 - 11 тыс. манатов,

- стоимость "растаможки" - 1600 - 2300 манатов

6. Opel Astra - 7.5-12.5 тысяч манатов

- 2005-2011 года выпуска,

- 1.4, 1.8 л., бензиновый; 1.3, 1.7, 1.9 л., дизельный,

- 120 - 250 тыс. км пробег,

- стоимость автомобиля в Грузии - 6 - 10 тыс. манатов,

- стоимость "растаможки" - 1300 - 2100 манатов

7. Kia Optima - 9.5-13.5 тысяч манатов

- 2011 - 2014 года выпуска,

- 2.0 л., бензиновый; 2.4 л., гибридный,

- 57 -130 тыс. км. пробег,

- стоимость автомобиля в Грузии - 8 - 11 тыс. манатов,

- стоимость "растаможки" - 1600 - 2100 манатов

8. BMW 3 - 7.5-12.5 тысяч манатов

- 2004 - 2009 года выпуска,

- 2.0, 2.2, 3.0 л, бензиновый,

- 130 - 300 тыс. км пробег,

- стоимость автомобиля в Грузии - 6 - 10 тыс. манатов,

- стоимость "растаможки" - 1300 - 2100 манатов