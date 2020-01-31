Восемь студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) получили предложение о работе от компании BP.

Эти студенты, учащиеся на последнем (пятом) курсе, еще не завершили свой учебный год и не получили дипломы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Шестеро их них (Джавид Алиев, Хадиджа Мамедова, Али Нуралиев, Нихад Аббасов, Сакина Баладжаева, Иса Мамедли) являются студентами факультета нефтегазовой инженерии, а остальные два (Нигяр Джахангирова, Садая Омарова) - студенты факультета химической инженерии.

Студенты, получившие приглашение на работу, успешно завершили летнюю программу стажировки, организованную компанией BP. Кроме этого, они соответствуют установленным компанией критериям.

Так, вышеназванные студенты прошли стажировку в компании ВР в период с июля по сентябрь 2019 года. Они получили право на участие в программе стажировки после того, как сдали экзамены по английскому языку и профессиональной пригодности и успешно прошли интервью. В течение двухмесячной стажировки студенты работали над реальными проектами, что помогло им развить технические знания, а также навыки общения, поведения, работы в команде и проведения презентаций. В конце программы стажировки они выступили с презентацией перед экспертами из компании BP.

В связи с успехами, достигнутыми этими студентами, ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов провел встречу с ними и их родителями.

Поздравляя студентов и их родителей с достигнутыми успехами, ректор подчеркнул, что он гордится каждым студентом и выпускником Бакинской Высшей Школы Нефти. Он отметил, что основная миссия БВШН заключается, наряду с подготовкой высококвалифицированных англоязычных инженеров, в подготовке студентов к жизни за стенами вуза.

"Именно по этой причине молодые люди, обучающиеся в БВШН, получают приглашение на работу, еще не получив диплома. С момента создания Высшей Школы все без исключения ее выпускники успешно трудоустраивались в известные местные, транснациональные и международные компании", - добавил Э. Гасымов.

Выступая на встрече, родители студентов подчеркнули, что кроме того, что БВШН проводит обучение на уровне международных стандартов, она оказывает студентам всестороннюю поддержку для их личностного развития. Было отмечено, что особая забота, оказываемая студентам, играет важную роль в их воспитании как социально полезных, независимых граждан. Родители подчеркнули, что они гордятся тем, что их дети, еще не получив диплома, смогли трудоустроится в такой известной транснациональной компании, как BP. Студенты в свою очередь отметили, что своими успехами они обязаны прочным знаниям, полученным ими в БВШН и хорошим условиям, созданным в школе для них.