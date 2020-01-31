В Баку на сотрудника ГДП совершено нападение.

Об этом сообщили в Главном управлении дорожной полиции МВД, передает Day.Az.

31 января в 10:00 на территории Гарадагского района инспектор дорожной полиции задержал автомобиль "Renault Tondar" (99-UD-071). Однако водитель автомобиля, житель Баку Сеидзаде Мирсамир Миргашим оглу (1995 г.р.) не подчинился требованиям сотрудников, напал с ножом на патрульного, нанеся ему телесные повреждения.

Благодаря быстрой реакции старшего сержанта полиции Анара Ибрагимова, удалось обезоружить водителя и передать его следственным органам.