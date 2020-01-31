Прекращена доставка товаров из Китая в торговый центр "Сядяряк" .

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил глава пресс-службы ТЦ "Сядяряк" Микаил Гадимов.

По его словам, в настоящее время из Китая в ТЦ товары не доставляются: В данный момент на рынке редко можно встретить китайские товары, да и то те, которые были задержаны в пути и доставлены в ноябре.

"В настоящее время товары из Китая не поступают на наш рынок", - сообщил он.