https://news.day.az/society/1198865.html В ТЦ "Сядяряк" прекратили доставку товаров из Китая
В ТЦ "Сядяряк" прекратили доставку товаров из Китая
Прекращена доставка товаров из Китая в торговый центр "Сядяряк" .
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил глава пресс-службы ТЦ "Сядяряк" Микаил Гадимов.
По его словам, в настоящее время из Китая в ТЦ товары не доставляются: В данный момент на рынке редко можно встретить китайские товары, да и то те, которые были задержаны в пути и доставлены в ноябре.
"В настоящее время товары из Китая не поступают на наш рынок", - сообщил он.
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