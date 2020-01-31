https://news.day.az/society/1198868.html БТА вводит новшество для удобства пешеходов - ВИДЕО
БТА вводит новшество для удобства пешеходов - ВИДЕО
Бакинское транспортное агентство предприняло важный шаг для обеспечения безопасности пешеходов.
Теперь пешеходные переходы будут освещаться с использованием дополнительных световых эффектов, сообщает Day.Az со ссылкой на страницу Facebook агентства. Это сделает дорожные знаки более заметными даже в темное время суток и в плохих погодных условиях.
Новшество, впервые примененное на пересечении улиц Узеира Гаджибекова и Пушкина, в будущем будет применяться и на других дорогах.
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