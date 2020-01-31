Бакинское транспортное агентство предприняло важный шаг для обеспечения безопасности пешеходов.

Теперь пешеходные переходы будут освещаться с использованием дополнительных световых эффектов, сообщает Day.Az со ссылкой на страницу Facebook агентства. Это сделает дорожные знаки более заметными даже в темное время суток и в плохих погодных условиях.

Новшество, впервые примененное на пересечении улиц Узеира Гаджибекова и Пушкина, в будущем будет применяться и на других дорогах.