https://news.day.az/society/1198892.html Замначальник полиции Баку освобожден от должности
Замначальник полиции Баку освобожден от должности
Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Гасан Ширинов освобожден от занимаемой должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, Гасан Ширинов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил данный факт.
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