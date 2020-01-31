Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Гасан Ширинов освобожден от занимаемой должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ. Согласно приказу, Гасан Ширинов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил данный факт.