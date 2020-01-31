https://news.day.az/society/1198942.html Госагентству автомобильных дорог Азербайджана переданы новые дороги
Госагентству автомобильных дорог Азербайджана переданы новые дороги
В "Список автомобильных дорог Азербайджана местного значения" внесены изменения.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, 2,2-километровая магистральная дорога, ранее находившаяся на балансе Габалинского завода по разведению лососевых им. Даглара Юсифова Службы защиты биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов, и 3,8-километровая автомобильная дорога, ранее находившаяся на балансе муниципалитета Чухур Габала Габалинского района, переданы на баланс Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
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