https://news.day.az/society/1198947.html Внесены изменения в список вузов, в которых созданы докторантуры
Внесены изменения в список вузов, в которых созданы докторантуры
Кабинет министров внес изменение в "Список вузов, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, в которых созданы докторантуры".
Как передает Day.Az, согласно изменению, увеличено число вузов, в которых созданы докторантуры.
Таким образом, в Бакинской высшей нефтяной школе будет создана докторантура по ученой степени доктора философии.
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