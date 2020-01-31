Кабинет министров внес изменение в "Список вузов, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, в которых созданы докторантуры".

Как передает Day.Az, согласно изменению, увеличено число вузов, в которых созданы докторантуры.

Таким образом, в Бакинской высшей нефтяной школе будет создана докторантура по ученой степени доктора философии.